千山藥機(300216-CN)銀行賬号及股權被凍結

千山藥機(300216-CN)2月5日早間公告，公司近日獲悉公司長沙銀行銀德支行的賬号被凍結，公司持有的廣東千山醫療器械科技有限公司、湖南千山慢病健康管理有限公司股權被凍結。

據公告，公司近日收到長沙縣人民法院《民事裁定書》，申請人渤海銀行股份有限公司佛山分行向廣州仲裁委員會提起仲裁申請，請求凍結被申請人千山藥機、劉祥華、陳端華的銀行存款1500萬元或查封、扣押其具有相應價值的其它財産。長沙縣人民法院裁定：凍結被申請人千山藥機、劉祥華、陳端華的銀行存款1500萬元或查封、扣押其具有相應價值的其它財産。

近日，公司從銀行獲悉，公司在長沙銀行銀德支行的賬号被長沙縣人民法院《民事裁定書》采取了凍結資金1500萬元的強制措施。

近日公司收到廣東省佛山市順德區人民法院《民事裁定書》和《仲裁程序中的財産保全查封情況告知書》。因金融借款合同糾紛，申請人渤海銀行向廣州仲載委員會申請財産保全，請求對被申請人千山藥機在銀行的存款3000萬元予以凍結或查封、扣押其相應價值的財産。根據《仲裁程序中的財産保全查封情況告知書》，廣東省佛山市順德區人民法院已凍結被申請人千山藥機在廣東千山醫療所持有的70%股權,凍結金額限度為人民币3000萬元，凍結期限為兩年。

近日，公司獲悉長沙縣人民法院已根據《民事裁定書》凍結被申請人千山藥機持有的千山健康股權，凍結金額限度為人民币10000萬元，凍結期限為兩年。

公司在公告中表示，本次銀行賬号被凍結、子公司股權被凍結是因公司向渤海銀行借款5000萬元，到期日為2018年6月5日。公司所持有的廣東千山醫療、千山健康股權被凍結，公司部分銀行賬号被凍結對公司的日常經營會産生一定的影響。截至目前，公司及子公司部分銀行賬号被凍結，其它銀行賬号仍在正常使用。公司正積極協調，妥善處置相關事項，并將及時披露進展情況。公司將至少在每月前五個交易日内披露一次銀行賬号凍結的風險提示公告，直至風險消除。

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