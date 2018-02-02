【異動股】中興通訊(00763-HK)年度扭虧為盈 股價現升5.08%

中興通訊(00763-HK)繼昨日跌6.84%後，現報27.9港元，升5.08%，成交1015.94萬股，涉資2.79億港元，總市值1169.75億港元。

該公司昨晚公布，2017年度歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤45.54億元(人民幣.下同)，2016年錄得虧損，期內，每股基本收益為1.09元。實現營業收入約1,088.2億元，較上年增長7.49%。

公告顯示，對公司經營情況及財務狀況產生影響的主要因素如下：受益於全球運營商在電信網絡的持續投入、集團海外手機及政企市場的開拓，集團運營商網絡、消費者業務和政企業務收入均同比增長。2017年3月，公司與相關美國政府部門達成和解協議，同意支付約8.92億美元罰款，公司已將該罰款損失計入2016年度財務報表。2017年度，公司已向相關美國政府部門支付約8.26億美元。

2017年度，該公司加強現金流及銷售收款管理，經營活動產生的現金流量淨額約67.79億元，較上年增長約28.88%。如剔除上述支付相關美國政府部門罰款的影響，集團經營活動產生的現金流量淨額約124.44億元，較上年增長約136.58%。

此外，中興亦于昨晚公布了建議非公開發行A股的最新情況，公告顯示，發行價格將不會低於每股30元人民幣。建議向不超過10名特定對象非公開發行不超過6.86億股A股，募集資金130億人民幣，其中91億人民幣擬用於面向5G網路演進技術研究和產品開發項目。

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