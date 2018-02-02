人民币對美元中間價上調160點 升破6.30關口

據中國外匯交易中心數據，2月2日人民币兌美元中間價報6.2885，上調160點，刷新至2015年8月11日以來最高。上一交易日中間價6.3045。上一交易日官方收盤報6.2960，夜盤收盤報6.2965。

今年以來，人民币對美元匯率上漲超3.5%，部分企業感受到暴露“美元敞口”的風險。

據上證報2日消息，2月1日晚間，超聲電子發布關于公司2018年1月份匯兌損失的自願性信息披露公告。公告稱，經初步測算，預計2018年1月份公司及下屬子公司因人民币升值導緻匯兌損失約人民币4500萬元。公司將通過及時結算外匯、縮短賬款期限等手段，調整外币資産和負債規模，減少匯率變動帶來的風險。

回顧1月，人民币匯率已累計上漲3.5%。由于美元匯率持續走低，人民币匯率相對升值，外貿企業的匯兌損益出現分化。伴随人民币升值，受益于匯兌收益增加的有航空運輸板塊、塬材料進口成本降低的造紙印刷板塊。Wind數據顯示，受人民币升值等利好因素影響，今年以來，航空指數上漲1.62%。受到沖擊的行業包括以出口為主的紡織、家電、機械、電子等。此前，百隆東方披露，預計公司2017年全年將形成匯兌損失約1.5億元(尚未經注冊會計師審計)。

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