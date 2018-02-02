分析員﹕港股今日將低開 32500點暫成支持位

美國三大指數走勢個別，其中道瓊斯指數高收，惟市場人士預期今日大市將會低開，又預料後市將於32500至33000點之間上落。

道瓊斯指數收市報26186點，升37點或0.1%，標準普爾指數收市報2822點，跌2點或0.1%，納斯達克指數收市報7386點，跌26點或0.4%。

歐洲股市方面，英﹑法﹑德三大指數均低收，英國富時指數收市報7490點，跌43點，德國DAX指數收市報13004點，跌186點或1.4%，法國CAC指數收市報5455，跌27點或0.5%。

港股在美預託證券(ADR)走勢普遍低收，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報81.83元，較本港收市價低0.2%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報26.04元，較本港收市價低1.2%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報12.36元，較本港收市價高2.3%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.78元，較本港收市價高1%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會低開，又預期後市將於32500至33000點之間上落。

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