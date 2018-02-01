【永豐期貨】台指選擇權盤後－三王攜手上攻 台股連二紅收復5日線



◆期貨走勢

台指期週四上漲 62 點至 11160 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 0.25 點，電子期正價差擴至 0.29 點，金融期逆價差縮至 - 1.63 點。現貨部分，三大法人買超 11.41 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 76 口至 10653 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1736 口至 47947 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2205 口至 11507 口。

週三美股三大指數小幅上漲回補連兩日拉回的部份跌幅，激勵日韓股市紅盤開出，加權指數由三王領軍開高後走強，外資持續加碼現貨多單，加上美股電子盤續漲，加權指數盤中衝高站上 11200 關卡，然而陸港股市重挫加上台股逢高賣壓浮現使指數拉回收斂漲幅，終場加權指數上漲 56.46 至 11160.25 點，成交量能 1213.61 億，較前一日縮減 144.15 億。技術面來看，加權指數連二紅站上 5 日均線，然而 11200 點反壓較重使紅 k 留 52 點的上影線，整體盤勢仍維持高檔拉回整理格局，近日須密切注意蘋果財報以及國際股市動向，留意行情能否站上 10 日線進一步轉強。

◆選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量由 11400 下移至 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.75 升至 1.79，大於中性值 1。週選擇權買賣權的未平倉最大量區由 11400-10850 擴至 11500-10850，且週選賣權 10800 至 10900 的未平倉單日均增加超過 1 萬口，顯示短期下檔支撐有增強現象，選擇權部位整體來看顯示中性偏多預期。

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