科融環境(300152-CN)控股股東1.1億股質押股票跌破平倉線

科融環境(300152-CN)2月1日公告稱，公司控股股東徐州豐利科技發展投資有限公司(簡稱“徐州豐利”)持有公司股票2.1028億股，占公司總股本的29.50%。截止目前，徐州豐利共質押了2.029億股，占公司總股本的29.46%。其中徐州豐利質押給金元證券股份有限公司的5162萬股股票;質押給長城證券股份有限公司5845萬股股票已跌破平倉線。

徐州豐利目前正在被證監會立案調查，詳見公司于2017年12月2日在巨潮資訊網披露的《徐州科融環境資源股份有限公司關于公司控股股東、實際控制人及公司關聯方收到中國證券監督管理委員會〈調查通知書〉的公告》(公告編号2017-151)，同時控股股東所持有的股份已被凍結，根據有關規定，大股東在被立案調查期間不得減持(包括股權質押平倉)公司股份。因此本次徐州豐利質押的股票跌破平倉線不會導緻公司實際控制權發生變化。

公司將持續關注大股東的股權質押後續進展情況，并及時、依法履行信息披露義務。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)