滬指放量下挫近1% 兩市逾200隻股跌停

今日滬深兩市繼續展開深度回調，兩市全天低開低走，市場人氣萎靡。滬指最終收跌0.97%，跌破20日線，深成指更是收跌逾2.5%。兩市逾200隻股跌停，跌幅超5%的個股更是超過千隻，其中閃崩個股超10隻。滬指收報3446.98點，跌0.97%，成交額2929億。深成指收報10864.34點，跌2.65%，成交額2743億。創業板收報1697.39點，跌2.17%，成交額689億。

盤面上，幾乎所有板塊全線下跌。僅有銀行、保險等少數板塊小幅上揚，銀行股延續強勢，工商銀行(601398-CN)、中信銀行(601998-CN)等股逆市走強。航空、有色、化工、白酒、5G概念等大幅下挫，個股普遍大跌。

2018年1月以來，上市公司業績預告進入密集披露期，因此大量業績地雷引爆，相關個股在業績公布後大幅下挫，甚至盤中頻現閃崩個股，昨日方大炭素(600516-CN)等10多隻個股閃崩，今日首航節能(002665-CN)等10多隻個股亦出現閃崩。分析人士稱，異常表現股特征：信托紮堆;業績相對一般、估值偏高;部分大股東股權質押比例較大。在市場結構性分化依然比較明顯，大市值藍籌股依然受市場資金青睐的背景下，部分個股流動性缺乏，尤其是部分中小盤股，投資者需慎重。

從資金面來看，天風證券認為，2月是春節所在月，且今年尤為特殊，春節橫亘在月中，因而不僅有月初的節前效應，還有月末的節後效應。也就是說，單純考慮春節效應，資金面極易出現大起大落。這種起落最突出的一個來源就是現金漏出效應。綜合“現金漏出”、“財政收支”、“外匯占款”以及“定向降準”的影響，春節前的資金缺口可能在7000億元以上，春節後的資金盈餘可能在10000億元以上。

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