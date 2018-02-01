台股盤前─農曆春節前長假效應短線區間整理 留意外資動向及大廠法說行情

台股昨 (31) 日震盪回測月線支撐，終場留下影線收紅，有助在月線近築底整理，近期科技大廠法說相繼召開，留意相關個股表現，農曆年前長假效應影響下，外資動向及內資的結帳壓力仍將牽動大盤表現，另外，蘋果財報的內容也將影響蘋概股的走勢，美股周三反彈收紅，可望穩住今 (1) 日投資人信心，網通股在 5G 題材激勵下，表現值得關注。

台股昨日開盤直接回測 11000 點及月線支撐，指數中場過後開始翻紅，終場小漲 27.01 點，以 11103.79 點作收，成交值 1332 億元；三大法人僅投信相對偏空，外資及陸資買超 25.08 億元，外資自營商賣超 0.76 億元，投信賣超 3.09 億元，自營商自行買超 8.39 億元，自營商避險也買超 22.72 億元，合計買超 53.1 億元。

期貨部分，三大法人以自營商相對偏空，外資續加碼多單 1367 口，淨部位多單逼近 5 萬口，來到 49683 口；投信回補空單 123 口，淨部位空單來到 35801 口；自營商加碼空單 1368 口，淨部位空單來到 3153 口，合計三大法人加碼多單 122 口，淨部位多單為 10729 口。

法人指出，從技術面來看，KD 指標交叉往下，均線雖然多方排列，但短線跌破 10 日線，指數還是有修正指標的必要，近期大廠法說陸續召開，且進入尾牙高峰，各公司釋出的年度展望將牽動大盤的表現，農曆年的長假效應下，丙種結帳壓力也要留意。

法人表示，台股在長黑拉回後，在月線及 11000 附近獲得支撐後反彈，預期短線將持續震盪整理，可望在前波 11270 高點上下 200-300 點整理，但波段仍是盤堅趨勢。

元大精準中小基金經理人劉家宏指出，全球總經數據表現佳，熱錢持續湧入加上題材的延續，今年 1 月延續去年勢頭出現強勁的行情，提醒應注意獲利了結的趨勢，保留投資部位，或是轉至基期較低但今年有機會的族群。

美股周三反彈收紅，道瓊工業平均指數收高 72.50 點或 0.28% 至 26149.39 點；Nasdaq 指數收高 9.00 點或 0.12% 至 7411.48 點；S&P 500 指數收高 1.38 點或 0.05% 至 2823.81 點；費城半導體指數收高 11.06 點或 0.82% 至 1361.50 點。

台股在經過 1 月大漲 460.93 點，漲幅 4.33% 之後，今日是 2 月的第一個交易日，且距年前封關更近，盤中可注意近日舉辦法說個股包括旺宏、聯發科等股，及即將召開法說的 TPK-KY、華邦電、下周法說會的面板雙虎友達、群創等的表現，另外，鴻海 (2317-TW) 仍面臨外資賣超壓力，網通股則有 5G 題材，都是今日盤中重要觀察指標。