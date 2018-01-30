環旭電子(601231-CN)：預計2017年全年盈利13.14億 同比增加63.10%

環旭電子(601231-CN)1月30日發布業績預告，公司預計2017年1-12月歸屬上市公司股東的淨利潤13.14億，同比增加63.10%左右。公司預計2017年度非經常性損益金額22,935.74萬元左右，比上年同期增加21,371.94萬元左右。扣除上述非經常性損益事項後，公司業績預計增加29,458.93萬元左右，同比增加37.29%左右。

報告期内，公司業績預增主要是因為：(一)主營業務影響。2017年公司全年合并營業收入創曆史新高，其中，消費電子類産品及通訊類産品對營收增長貢獻較多，工業類、存儲類及汽車電子類産品營收較2016年度均有所增加。盈利能力方面，2017年公司持續調整産品結構,加強成本管控，優化商業模式，使公司盈利能力有所改善。(二)非經營性損益的影響。2017年非經營性損益的增長主要得益于公司對自有閑置資金的合理利用。2017年公司以自有資金投資理財産品及有價證券等交易性金融資産産生的稅前非經常性損益2.44億元相比2016年度有較大提升。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)