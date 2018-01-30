韓股總市值突破2000兆韓元 專家：今年企業獲利可望增15%

韓聯社報導指出，韓國交易所週二 (30 日) 表示，截至週一 (29 日)，韓國綜合股價指數(KOSPI) 和科斯達克指數 (KOSDAQ) 總市值為 2,019.169 兆韓元，挺進 2,000 兆韓元新時代。韓國股市總市值在 2007 年 7 月 4 日首破 1,000 兆韓元大關。近日，在 KOSPI 和 KOSDAQ 接連飆漲態勢的推動下，股市總市值首破 2,000 兆韓元大關，時隔 10 年 7 個月翻漲了一倍。KOSPI 指數也連日創下盤中最高值，市值達 1,688.814 兆韓元。KOSDAQ 指數時隔 16 年再破 920 點，市值為 330.355 兆韓元。



值得一提的是，以去年年底為基準，股市總市值達 1,889 萬兆韓元，超出 2016 年實際國內生產毛額 (GDP，1,637 兆韓元) 和國際貨幣基金組織 (IMF) 對韓國 GDP 的預測值(約 1,640 兆韓元)。目前，只有美國、日本、英國等資本市場較成熟的國家出現過股票總市值超越 GDP 的情況。



專家預測，股市短期內有機會繼續保持升勢。三星證券有關人士表示，從去年企業獲利增幅是股市漲幅的 2 倍來看，股市其實未增反減。預計今年企業獲利將增加 15%，因此 KOSPI 指數上半年或突破 3,000 點。



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