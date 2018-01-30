權重股全線回調 滬指午後下挫跌近1%失守3500點

今日滬深兩市集體小幅低開，随後全天開啓震蕩下跌模式。滬指連續兩天大跌，擊穿3500點;創業板指亦跟随下跌近1%。銀行、鋼鐵、中字頭股票等權重股成為市場殺跌的主要力量。滬指收報3488.01點，跌0.99%，成交額2247億。深成指收報11278.78點，跌0.65%，成交額2130億。創業板收報1782.40點，跌0.97%，成交額577億。

板塊方面，房地産、石油、銀行、鋼鐵、有色等板塊位居跌幅榜前列。房地産板塊今日大幅回落，新城控股(601155-CN)逼近跌停，榮盛發展(002146-CN)跌超8%，陽光城(000671-CN)跌超6%，萬科A(000002-CN)、泰禾集團(000732-CN)等紛紛跌逾5%。銀行板塊連漲了近一個月後現較大幅度回調，光大銀行(601818-CN)跌3.16%，中國銀行(601988-CN)跌2.61%，浦發銀行(600000-CN)、交通銀行(601328-CN)、工商銀行(601398-CN)等股均跌逾2%。

漲幅榜上，新零售概念股走強，消息面上，近日資本巨頭頻頻布局新零售，萬達集團昨日在官網披露，騰訊(00700-HK)作為主發起方，聯合蘇甯(002024-CN)、京東、融創(01918-HK)將斥資340億元入股萬達商業，後者將更名為萬達商管集團，巨頭們將聯手打造線上線下融合的“新消費”。此外，半導體、化工等板塊也表現強勢。

技術上，滬深兩市今日繼續調整，滬指跌破3500點整數關，同時也跌破10日線。此外，銀行、鋼鐵、房地産等權重股遭遇下挫，空方勢力較強大，對指數形成較大壓力。從市場板塊活躍看，熱點無法有效持續，節前資金入場或偏謹慎，場内資金博弈。短期考驗3500點、10日線支撐力度，如果市場繼續震蕩向下需求支撐，預計大盤下探到20日均線附近後，將逐步企穩，并再次展開上行攻勢。

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