港股跌幅收窄 騰訊(00700-HK)失守470元

外圍股市回軟，拖累港股今早走勢轉弱，大市今早低開215點，其後跌幅收窄，恆生指數最新報32829點，跌137點；國企指數最新報13552點，跌107點。

騰訊控股(00700-HK)牽頭融創中國(01918-HK)及京東等入股萬達商業，今早騰訊及融創表現，騰訊最新報466.6元，跌1.1%；融創最新報38.65元，升0.9%。

內房股今早表現個別，碧桂園(02007-HK)最新報16.6元，升2.2%，雅居樂地產(03383-HK)最新報14.1元，跌0.7%，中國恆大(03333-HK)最新報28.1元，無升跌，龍湖地產(00960-HK)最新報25.6元，跌1.5%。

內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報9元，跌1.3%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報7.33元，跌1.5%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.71元，跌1.9%。

內險股方面，決定分拆平安好醫生上市的中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報90.1元，跌0.6%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報26元，無升跌，中國太保(6016010-CN)(02601-HK)H股最新報39.65元，跌0.4%。

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