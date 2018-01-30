【異動股】萬達私有化概念股強勢高開 皇氏集團(002329-CN)等多股漲停

今日早盤，萬達私有化概念股強勢高開，截止發稿，皇氏集團(002329-CN)一字漲停報7.25元，寶鋼包裝(601968-CN)集合競價大漲近6%開盤後瞬間直線拉漲停報5.62元，曠達科技(002516-CN)開盤後觸及漲停，現漲8.62%報6.30元，蘇寧雲商(002024-CN)漲3%報13.78元。

消息面上，1月29日，萬達集團在官網披露，萬達商業當天與騰訊等投資者簽訂戰略投資協議，4家戰投將斥資340億入股萬達商業，後者將更名為萬達商管集團，“騰蘇京融萬”合夥，巨頭們將聯手打造線上線下融合的“新消費”，未來還將推動萬達商管集團盡快上市。

無論是“新消費”這個口号，還是京東、蘇寧等合夥人，即將成立的萬達商管，與阿里“新零售”對陣的意味明顯。

據披露，此次合作的細節是，騰訊控股作為主發起方，聯合蘇寧、京東、融創與萬達商業在北京簽訂戰略投資協議，計劃投資約340億元，收購萬達商業香港H股退市時引入的投資人持有的約14%股份。

這將是全球互聯網公司和實體商業巨頭之間最大的單筆戰略投資之一。以投資額計算，萬達商業投後估值達到2430億元，高於萬達商業從H股退市時的估值(2400億港元)。萬達商業從H股退市時的要約價格為每股52.8港元，此次蘇寧雲商等買入價格為每股53.65元人民币。

有接受采訪的券商研究員表示，騰訊、蘇寧、京東、融創和萬達都是國内響當當的大企業，資源禀賦都相當豐富。幾年前，萬達曾和騰訊、百度合夥發展電商，被媒體總結為“騰百萬”，結果不太理想。此次蘇寧、京東和融創等三家公司取代了百度的位置，合作方向也從電商改為線上線下融合。

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