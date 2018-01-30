國務院部署農業示範區建設 多股有望受益

國務院辦公廳1月29日印發《關于推進農業高新技術産業示範區建設發展的指導意見》，以實施創新驅動發展戰略和鄉村振興戰略為引領，以深入推進農業供給側結構性改革為主線，以服務農業增效、農民增收、農村增綠為主攻方向，統籌示範區建設布局，充分發揮創新高地優勢，集聚各類要素資源，着力打造農業創新驅動發展的先行區和農業供給側結構性改革的試驗區。到2025年，布局建設一批國家農業高新技術産業示範區。

業内認為，今年中央一号文件預計將以“鄉村振興”戰略為主題，深化農業供給側結構性改革、推進農業農村現代化、推進鄉村治理體系和治理能力現代化等將成為中央一号文件的關鍵詞。

海通證券認為，農業供給側結構性改革繼續推進。中國農業生産方式將加快向集約型、标準化的方向轉變，推進供給側結構性改革、提升産業生産效率將是未來較長一段時間内的重點任務。在種植産業鏈上，土地制度改革將會繼續推進，土地流轉的加快有利于種植的規模化和機械化，蘇墾農發(601952-CN)、北大荒(600598-CN)等土地儲備豐富的種植龍頭將直接受益;另外種業市場競争將更加有序，具備産前、産中、産後綜合優勢的優秀種子品種有望脫穎而出，隆平高科(000998-CN)、登海種業(002041-CN)等具備雄厚研發實力和完善産品梯隊的龍頭種企的競争優勢將越發明顯。

鄉村振興戰略的成功實施，不僅僅取決于政府部門的貫徹落實，也往往會依賴于擁有豐富社會資源和産業經驗的農牧企業，尤其是占據行業龍頭地位的農牧企業。精準扶貧是鄉村振興的重要内容之一，牧原股份(002714-CN)、溫氏股份(300498-CN)、雛鷹農牧(002477-CN)、正邦科技(002157-CN)等上市養殖龍頭公司近年來通過在貧困地區發展養豬産業，很好地踐行了國家鼓勵的産業扶貧，帶動了貧困地區社會經濟的發展和振興，也有利于自身業務規模的快速發展壯大。

來源：證券時報

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