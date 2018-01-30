分析員﹕大市低開 料33400點成阻力

美國股市在當地時周一低收，道瓊斯指數更下跌近180點，時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會低開，又預期33400點將會成為大市阻力位。

道瓊斯指數收市報26439點，跌177點或0.7%，標準普爾指數收市報2853點，跌19點或0.7%，納斯達克指數收市報7467點，跌39點或0.5%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7671點，升6點或0.1%，德國DAX指數收市報13324點，跌16點或0.1%，法國CAC指數收市報5522點，跌8點或0.1%。

港股在美預託證券(ADR)普遍低收，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報12.54元，較本港收市價低1.1%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.94元，較本港收市價低0.9%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報11.52元，較本港收市價低1.1%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報25.63元，較本港收市價低1.4%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報6.36元，較本港收市價低1.8%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會低開，又認為目前33400點已成為大市阻力位。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)