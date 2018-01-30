中國公募基金總規模達11.6萬億元 再創曆史新高

據證券時報消息，2017年整個公募基金規模基本處于穩步增長狀態。基金業協會1月29日公布的數據顯示，2017年底公募基金總規模達到11.6萬億，創出曆史新高，而去年12月份有些特殊是貨币基金連續10個月的增長勢頭終止，而權益類基金規模出現上漲。

基金業協會官方微信昨日發布的去年12月份公募基金規模顯示，截至2017年12月底，中國公募基金資産規模為11.6萬億元，比11月底增加了1916.63億元，增幅達到1.68%;公募基金份額規模為11.019萬億份，比11月增加了1434.36億份，增幅為1.32%。

2017年前11個月貨币基金可謂公募基金規模激增的“助推器”，但12月份貨币基金規模連漲的勢頭終止，因為監管層倡導貨币基金回歸本源，基金公司一改過去年底利用貨币基金沖規模的“慣例”。數據顯示，2017年12月份貨币基金規模下滑688.24億元，環比下降1.01%。截至去年底，貨币基金總規模為6.735萬億元，占公募總規模比例為58.07%，這一水平仍處于曆史較高水平。

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