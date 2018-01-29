萬達商業將引入340億元戰略投資 擬更名萬達商管集團

記者從萬達集團獲悉，騰訊(00700-HK)、蘇寧(002024-CN)、京東、融創(01918-HK)今日與萬達商業在北京簽訂戰略投資協議，計劃投資約340億元人民币，收購萬達商業香港H股退市時引入的投資人持有的約14%股份。這將是全球互聯網公司和實體商業巨頭之間最大的單筆戰略投資之一。據了解，引入新戰略投資者後，萬達商業將更名為萬達商管集團，1至2年内消化房地産業務，萬達商管今後不再進行房地産開發，成為純粹的商業管理運營企業，各方將推動萬達商管集團盡快上市。

萬達集團表示，重新定位的萬達商管集團將利用騰訊、蘇寧、京東海量線上流量和本身巨大線下商業資源開展多方面合作，共同打造線上線下融合的中國“新消費”商業模式，為中國消費者提供更智慧、更便捷的消費體驗，實現實體商業與互聯網企業的雙赢。

另外，騰訊將推進與萬達旗下網絡科技集團的戰略合作，同時，萬達將保持對線上線下融合發展的主導權。騰訊、蘇甯等投資人將利用資本力量，持續支持萬達商業加快發展，盡快實現1000家萬達廣場的目标。

來源：證券時報APP

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