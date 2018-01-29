【港股收評】單日轉向非散水 不要自亂陣腳

港股今日低收。令人感到失望？或多或少有一點點失望心情。因為今午時還預期大市在午後可以收復失地，結果在午後大市跌幅擴大至逾200點，一度穿失守32900點。全日波幅逾更接近600點，反映出大市波動區間已經擴大。這並非反映出大市升勢已完結，而是未來一段時間，大市未必會再輕易出現單日抽升500至600點，反而是反覆為主，不論是升市日或是跌市日。

當然股市波動並不可怕，最可怕在於投資者失去了審慎﹑理性的態度。一般而言，大市每日上下波動約2%不足為奇，在上下波動期間，不論是好友或是淡友均有被震走的可能。若投資者看好後市，而入市成本不高，可以繼續保留直至大市確認升勢即將結束。若是看淡後市者，要沽空或買認沽證的投資者，亦可以趁市場動力轉弱時作出部署。股市不單止是歡迎投資者看好，亦尊重有投資者看淡。當投資者決定要沽貨時，又是否表達出一種看淡的決定。總之不論是看好或是看淡，投資者也要有一種懂得計算的態度，既要計算成本，也要計算利潤，更要懂得考慮何時要離場。

恆生指數收市報32966點，跌187點；國企指數收市報13659點，跌65點，成交額為1916.32億元。

今日大市低收，與多隻熱炒股如中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股﹑匯豐控股(00005-HK)及香港交易所(00388-HK)均低收有關。有關股份今日低收是否代表大市將會轉弱？當然不是。大市走勢不會突然其中一日出現逆轉而生變，事實上日前大市多次多日出現高開低走再高收，何解當日又未見有投資者指出目前大市已見頂？所以投資者千萬不要一日走勢便作出判斷。反而現時投資者要學習要留意股市變化，但不被單日市況變化而影響個人判斷及部署，這明顯是考驗個人意志及鬥志的時間。

反而友邦(01299-HK)近日走勢令人較關注，近日友邦股價跌多升少。近日才傳出有大型保險公司擬放售香港保險業務。是否看淡香港地區保險業務前景，目前還未說得清，還是看看競標反應。友邦本身業務質素不俗，而股價有此走勢，值得令人多加關注。

能源及資源股今日造好不令人意外，反而教育股上揚則較令人感到好奇。難道內地個人服務業將會出現另一個爆發期？

內房股及手機設備股低收不令人意外，相比之下，內房股擺脫弱勢的機會較手機設備股為高。投資者可以多留意內房股走勢，在認為是合適水平時再作出部署，或是較合適。

2018年1月29日下午5時

文﹕張偉倫

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