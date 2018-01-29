A股三大指數全線收陰 周期股表現強勢

經過近一個月的不斷攀升，A股今日現較大幅度回調。早盤滬深兩市開盤漲跌不一，經過小幅上漲後滬指在保險、銀行等權重股殺跌下翻綠，午後股指持續下探，最終滬指收跌0.99%，退守至3500點上方。滬指收報3523.00點，跌0.99%，成交額2854億。深成指收報11352.72點，跌1.77%，成交額2699億。創業板收報1799.77點，跌0.94%，成交額730億。

盤面上，行業板塊幾乎全線下挫。鋼鐵、煤炭、有色等周期股逆市走強，鋼鐵板塊上，太鋼不鏽(000825-CN)漲停，本鋼板材(000761-CN)漲超8%，新鋼股份(600782-CN)、北訊集團(002359-CN)等股漲超5%。白酒板塊今日遭遇重挫，沱牌舍得(600702-CN)跌停，皇台酒業(000995-CN)、水井坊(600779-CN)跌逾6%，貴州茅台(600519-CN)、酒鬼酒(000799-CN)等股跌超5%。保險、5G、房地産、券商等板塊也紛紛走弱。

據監測顯示，滬深300、上證50指數已進入高位警戒區，短線超買嚴重，尤其是大消費板塊在基金持倉中占比甚至已達到擁擠程度，所以一旦指數出現劇烈震蕩市場局部踩踏風險同樣也是一觸即發。更何況這幾日指數雖然盤中繼續創新高，但高位震蕩的幅度明顯較大，這意味着多空分歧持續加劇，盡管短期因為高漲的做多熱情而避免了指數連續大跌的可能，但個股局殺跌風險卻早已暴露無遺。

消息上，上周IPO申請審核“12過3”的結果，再次讓市場感受到了“嚴監管”的威力，甚至被業界稱為IPO審核正遭遇史上最寒冷的“嚴冬”。對此，業内人士認為，2018年，IPO審核繼續保持從嚴態勢，這有利于提高上市公司質量。在這種情況之下，今年IPO數量減少將會是大概率事件。

專家表示，市場嚴格審批，能夠有效防止一些績差公司和問題公司上市，增加審核淘汰率，提高審核通過率，讓符合條件的新股上市，認真貫徹落實資本市場支持實體經濟的方針，也能更好地保護中小投資者的利益。

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