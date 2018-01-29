沙國億萬富豪阿爾瓦利德王子獲釋，反腐風暴暫告落幕

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，兩個多月前在反腐運動中遭羈押的沙烏地阿拉伯億萬富豪阿爾瓦利德王子 (Alwaleed bin Talal) 上週六 (27 日) 獲釋，或意味著這場反腐風暴也跟著落幕。獲釋前幾個小時，他在利雅得麗思卡爾頓酒店接受路透專訪時表示，幾天內他將洗清指控並獲釋。



沙烏地一位資深官員指出，阿爾瓦利德王子與檢察總長達成財務和解協議後獲釋。「檢察總長今早同意與阿爾瓦利德王子達成的和解協議，王子在 GMT0800 返家。」但他未透露協議細節。



阿爾瓦利德王子以及其他幾位知名巨頭在 27 日獲釋，暗示反腐調查的主要部分已經結束。此次反腐行動在沙烏地阿拉伯的政商兩界都引發巨大衝擊。



阿爾瓦利德王子獲釋幾小時前對接受路透專訪時表示，他在與當局對話時，一直堅表示自己沒有任何貪腐行為。這是他被拘留後進行的首次採訪。「預計將可繼續完全掌控其全球投資公司 Kingdom Holding，不會被要求向政府上交資產。而在遭受羈押期間，個人仍能夠與公司管理層進行溝通。」



阿爾瓦利德王子將此次被拘押描述為 “誤會” 一場，並表示他支持王儲穆罕默德 (Mohammed bin Salman) 的改革舉措。「沒有提出指控。我只是與政府進行一些討論。」



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