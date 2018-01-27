海航：上市公司集中停牌與流動性無關

上交所掛牌交易的海航投資自昨日(1月24日)起停牌；截止目前，海航系控股公司停牌公司已經升至7家，公告均稱“控股股東正在籌劃涉及公司的重大事項”。與此同時，海航系存量近2600億的美元債和境內債券陷入持續下跌，收益率大幅攀升。

據經濟觀察報，海航集團運營總裁兼人力資源總監高建今日(1月25日)對近期股債異動做出回應，稱近期集團下屬各參控股上市公司停牌，與集團流動性問題無關。

而從實際行動來看，海航加快了資金回籠的節奏。據界面援引多個信源稱，海航正謀求出售部分國內地產資源，目前已經與碧桂園、融創、中糧等多家房企進行洽談。

今日傍晚，海航方面對騰訊《一線》否認稱，公司並沒有出售大英山地塊的計劃。

海航集團運營總裁：2017年新增授信逾1900億 出售資產取決於業務需要

經濟觀察報報道中，高建指出，海航集團的融資成本並不算高，海航集團也並未頻頻出售資產，即便有出售部分資產計劃，也是取決於海航業務的發展節奏和需要，有買有賣都是企業調整資產結構的正常行為。

海航方面給出的最新數據顯示，2017年全年，海航集團累計獲批銀行綜合授信超8000億元，較年初新增授信規模超1900億元，未使用授信額度逾3000億元。

高建最後還強調，截至2018年1月24日，海航在境外上市公司股權投資的浮盈總額高達45億美元，折合人民幣約287億元。

加速賣地回籠資金步伐？媒體稱海航欲出售海口大英山CBD 估值達20億元一面是光鮮的新增授信和海外投資浮盈，另一面海航卻在加快賣地回籠資金的步伐。

據界面援引多個信源稱，海航正謀求出售部分國內地產資源，目前已經與碧桂園、融創、中糧等多家房企進行洽談。界面新聞確定其中的一塊土地為海口大英山國際旅遊島CBD中的一部分，預計成交規模為20億元。

2009年海航地產拿下該地土地使用權，2012年獲得海南省政府批覆設立大英山國際旅遊島CBD，總用地面積約8440畝，核心區域用地面積約3000畝，是海口城市中心唯一周邊配套成熟的大規模地塊集中區。

隨後海航方面對騰訊《一線》否認稱，公司並沒有出售大英山地塊的計劃。

量價齊升 值此關頭“割肉”回籠為哪般？

此前華爾街見聞曾提及，去年一再嚴控土地交易、實施樓市限售的海南省，今年再次“加碼”監管，出台了堪稱當地史上最嚴苛的土地管理政策。

按“總量鎖定、增量遞減、存量優化、效益提高”的基本要求，海南今年將實行建設用地總量和強度雙控制度、嚴控商品住宅用地供應等八方面內容。

然而監管政策的出台，並沒能影響海南樓市呈現量價齊升的火熱景象，據海南省統計局局長符國瑄向媒體提供的數據，2017年海南省房地產業增加值增長最快，達20.1%。

去年12月中新社援引海口市房地產業協會常務副會長雲天龍評論稱，該市房地產市場7到10月銷售數據同比仍在增長，說明強勁的需求並未因政策打壓而減少，隨著庫存進一步降低，未來住宅價格上漲空間仍存在。

值此海南樓市火爆關頭，海南“大戶”海航集團謀求賣地回籠，其對資金的迫切需求可見一斑。

本文來自華爾街見聞（微信ID：wallstreetcn），編輯張一葦

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