林鄭月娥：香港受惠於全球經濟復甦 將有更多機遇

香港行政長官林鄭月娥在瑞士達沃斯世界經濟論壇一個研討會表示，香港作為一個細小及外向型的經濟體，亦是全球最自由及最具競爭力的經濟體，香港肯定能夠受惠於全球經濟復甦。她說，香港去年表現出色，現時預測去年全年實質經濟增長，將不少於百分之3.7。

林鄭月娥又表示，香港會繼續鞏固根基，有助香港捉緊中國及亞洲國家經濟政策所帶來的機遇。

被問到如何看待香港和中國的經濟前景。她指中國的經濟政策與香港有密切關係，她引述國家主席習近平十九大的工作報告，指中央政府會支持香港融入國家發展大局。

林鄭月娥又根據自己對國家主席習近平去年兩次在達沃斯和APEC公開講話的看法，指中國一直支持自由貿易和經濟全球化，適應並緩衝當中的負面影響，亦會與全球分享經濟成果。

她期望，在全球經濟出現增長的趨勢下，加強央行與監管機構的合作及管治，同時推行健全的社福政策，關注貧窮、收入不均及年輕人機遇問題。

林鄭月娥指對香港短中期的經濟狀況樂觀，但希望香港作為一個外向型經濟體，遠離金融海嘯等危機。

至於美國總統特朗普曾公開指中國侵犯美國知識產權等行為，中美一旦爆發貿易戰，香港會如何應對風險。她指，香港作為一個外向型經濟體，不願意見到任何貿易摩擦或貿易戰，但香港對貿易逆差並不陌生。

林鄭月娥引述自己在亞太經合會議與特朗普的對話，她表示美國最大的貿易順差，就是來自香港，每年310億美元，又說特朗普聽到之後似乎有點高興。林鄭月娥又指，中國仍是一個發展中國家，未來會有進步及改善，努力令貿易對所有人都變得更透明和公平。

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