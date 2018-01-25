美國法院裁定中國華銳風電竊取AMSC商業機密

路透1月24日 - 美國法院周三裁定中國華銳風電(601558-CN)竊取AMSC(AMSC.O)的商業機密，導致後者損失逾8億美元。

美國司法部稱，威斯康辛州麥迪遜的一個聯邦陪審團裁定對華銳風電的所有指控均成立，包括合謀、竊取商業機密等。華銳風電曾是AMSC的最大客戶。

據美國司法部，該裁決讓華銳風電面臨數億美元的罰款。判決將於6月4日公布。

華銳風電集團稱，將采取法律手段保護公司、股東的權利和利益。

上述指控是在2013年宣布的，華銳風電是全球最大的風力發電機制造商之一。

本案的焦點是AMSC所研發的關鍵技術。

檢方稱，截至2011年3月，華銳風電積欠AMSC已發貨產品款項達1億美元，而且根據合同之後還將購買逾7億美元的產品。

但檢方稱，華銳風電從2011年開始合謀獲取AMSC的版權信息以及商業機密，用於自己制造風力發電機和改進現有設備，以逃避向AMSC支付費用。

一份起訴書指出，華銳風電聘用AMSC分公司的雇員Dejan Karabasevic，秘密地從AMSC電腦系統中覆制信息，包括風電機控制系統中的PM3000源代碼。

檢方並稱，華銳風電之後在麻薩諸塞州代工生產了數個風電機，並植入由竊取的PM3000源代碼改寫的軟件。

司法部稱，AMSC由此損失股東權益逾10億美元，以及近700個工作崗位。

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