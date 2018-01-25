【港股午評】大市半日跌百點 下午可翻身？

港股今早再次出現高開，之後轉弱走低的走勢，至於會否最終再度轉跌為升及創下新高。以今早大市走勢，機會約為5成。這樣的說法不是「廢話」嗎？因為大市不是跌就是升，理論上升或跌機會是均等，所以說大市在午後有5成，不就是「廢話」是什麼。當年指出不多於5成可以收復失的預測，與大市在中午收市前收復了大部份失地，否則會預測大市收復所有失地機會為零。

恆生指數中午收市報32856點，跌103點；國企指數中午收市報13496點，跌125點，成交額為1082.87億元。

今早不論是內銀﹑內險及騰訊控股(00700-HK)紛紛下跌，拖累大市下跌曾大跌逾300點。其實以現時大市處於近33000點水平，無需要因為大市下跌300點便自亂陣腳。結果大市在午市前，跌幅收窄至略於百點。不是鼓勵投資者盲目地對後市感到樂觀，而是希望投資者既要時刻保持警覺之餘，亦希望投資者不要太緊張，無必要因為投資而導致自己終日心緒不寧。對不對？

今早油股及油服務股普遍仍錄得升幅，與油價上升3年半高位有關。油價是否仍有上升空間，將直接主導往後油服股及油股走勢，但觀乎今日油服股表現，反映出有關股份動力已不及以往，重申不建議投資者過份輕率地加大注碼。

反而基建股及公用股今早有較佳表現，紛紛逆市上揚，其中長江基建(01038-HK)升幅達3.5%。而作為長建的控股公司長和(00001-HK)亦獲得投資者追捧，看來投資者要多跟蹤一番才可以了解到當中的意義。

手機設備股今早普遍下跌，其中舜宇光學(02382-HK)跌幅接近2%，暫時而言手機設備股不宜出手撈底，建議投資者稍為遠離一下為佳。

2018年1月25日中午12時42分

文﹕張偉倫

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