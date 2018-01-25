台灣燈會吉祥物 藍腹鷴嘉一郎亮相

2018 台灣燈會吉祥物今天（25 日）搶先亮相。以嘉義縣縣鳥「藍腹鷴」為造型，取名為「嘉一郎」，台語諧音就是代表勤奮打拼的「嘉義人」，代表嘉義縣的發展將展翅高飛。今年台灣燈會吉祥物「嘉一郎」模樣超萌，紅色的眼眶和鮮艷的毛色，有著極為明顯的識別度。

（龐清廉報導）

在眾多小朋友的歌舞和熱情簇擁下，2018 台灣燈會吉祥物「嘉一郎」可愛「蛋」生。為慶祝嘉一郎的亮相，包括觀光局環台代言人「喔熊」以及遠從日本千葉縣來的人氣嬌客「千葉君」都到場同賀。

2018 台灣燈會吉祥物「嘉一郎」是以嘉義縣的縣鳥藍腹鷴為造型，模樣極為活潑，有著白色的羽冠、紅色的大眼，以及顏色極為鮮艷的羽毛，識別度相當高。

嘉義縣長張花冠與議長張明達一起喜迎嘉一郎吉祥物現身，還在台上大跳吉祥物主題曲「光影 235」，動感歌聲充滿活力，場面極為歡樂。

張花冠表示，將台灣燈會吉祥物取名為「嘉一郎」，台語諧音就是「嘉義人」，一則是代表達福第一，優質第一，寓意嘉義縣發展能像藍腹鷴一樣振翅高飛。眾人還一起高喊「我是嘉一郎，幸福攏在嘉。」

今年台灣燈會將從二月十六日大年初一起展開，展期長達二十四天，首創水陸空三棲藝術燈區，迎接狗年到來，主燈「忠義天成」將於元宵節當天正式開燈，邀民眾一起到嘉義作客賞燈。