標普料澳賭入今年增最多12%

去年澳門博彩收入按年增加19.1%至2657.43億澳門元，為當地博彩收入過去3年首次出現正增長。對於澳門今年博彩收益增長預測，標普分析師Sophie Lin於電話會議內預測，今年澳門博彩收益增長約為6至12%，其中中場收益增幅約為5至10%，貴賓廳收益增長幅度約為15%。她進一步指出隨著未來當地博企新開設賭場仍會以中場為主，相信在中場會繼續扮演當地賭收增長動力，並且是較容易預測。

相反貴賓廳業務較為波動，既受到內地資金流動性，以及監管措施等因素影響。長遠而言澳門博彩收益增長幅度仍會高於內地經濟增長幅度，又指出澳門仍是中國唯一一個賭場合法化的城市，中央政府亦指出支持澳門經濟發展，惟期望當地經濟可以更趨多元化，因此Sophie Lin預期日後澳門政府與博企磋商賭牌續期時，會要求博企增加對非博彩業務的投入。同時澳門政府亦希望透過利用橫琴多發展酒店及主題公園等非博彩部份，以支持澳門博彩業發展。反而不相信澳門政府會再提高博彩稅率，因為與區內其他地區相比，澳門已徵收較高的博彩稅率。

在談及澳門博彩業長遠發展時，Sophie Lin指出當地及日本在博彩行業仍有相當發展空間。她又指出金沙及永利等企業會在日本物色投資機會。標準普爾預期，美高梅及新濠博亞在未來一段時間資本開支將會降低，又預料金沙將會在未來2年投入約10億美元作資本開支，當中包括對澳門項目進行翻新。

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