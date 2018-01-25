新嶺域集團(00542-HK)被追債 先償還1460萬人民幣債

新嶺域集團(00542-HK)公布，集團有兩宗訴訟案件，其中一宗涉及對集團之酒店營運商皇譽集團發出載有申索註明之傳訊令狀(參考編號：HCA601/2017)，內容有關追討結欠公司旗下間接全資附屬公司保皇投資控股之款項約6130萬元人民幣；而另一宗案件涉及對集團於中國註冊成立之酒店營運商茂名市中譽酒店物業管理有限公司發出載有申索註明之傳訊令狀(參考編號：HCA600/2017)，內容有關追討結欠公司間接全資附屬公司茂名市華盈酒店物業管理之款項約1460萬元人民幣。
於2018年1月24日，中譽及華盈就第二宗訴訟簽訂及履行一份和解協議，其中中譽願意按30個月分期償還約1460萬元人民幣之款項。根據協定之償還時間表，首29期將每月償還50萬元人民幣，餘額將於最後一期償還。首次還款為2018年1月25日。倘若中譽逾期歸還1460萬元人民幣的整筆或任何部分，中譽須要就逾期支付的金額繳付利息，利息為年息10%。
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