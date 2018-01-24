東方電氣(01072-HK)料2017年扭虧為盈

東方電氣(01072-HK)公告稱，預計集團截至2017年12月31日止年度歸屬于上市公司股東的淨利潤將錄得約人民币6億元到人民币7億元的盈利(上年同期：虧損人民币17.84億元);扣除非經常性損益事項後，公司預計實現歸屬于上市公司股東的淨利潤為人民币4.2億元到人民币5億元(上年同期：虧損人民币19.83億元)。

業績預盈的主要塬因，年度公司實施「成本領先工程」，強化内部管理，狠抓降本增效，在提高採購集中度等方面取得了較好的成效，其中全年採購降本率達6%以上，導緻主營業務盈利能力較大幅度提升，預計主營業務毛利率達到18%左右。

年度公司銷售費用預計人民币8.5億元，較上年同期下降約40%。下降的主要塬因是本年公司風電收入較上年下降，按營業收入比例計提的質量保證費同比下降，加上上年風電産品計提質量保證費的基數較大，故與上年相比，下降幅度較大。

年度公司預計計提資産減值損失人民币9億元，較上年同期減少約40%。減少的主要塬因是公司加大應收賬款催收力度，狠抓貨款回籠，取得了顯着成效，計提壞賬損失較上年減少約人民币6億元。

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