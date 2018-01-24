達沃斯論壇：特朗普將會晤各國首腦和商界領袖 鼓勵企業到美國投資

路透華盛頓1月23日 - 白宮官員周二表示，美國總統特朗普本周參加達沃斯世界經濟論壇期間，將會晤以色列總理內塔尼亞胡、英國首相特雷莎·梅等各國首腦。

特朗普周三晚間將乘機前往達沃斯，參加論壇期間他將鼓勵在美國投資以及在國家安全方面進行合作，包括打擊伊斯蘭國和反對朝鮮發展核武和彈道導彈計劃等。

特朗普周四在達沃斯有一整天的會晤安排，然後周五將在論壇發表主旨演講，當天晚些時候將返回美國。特朗普將會晤各國首腦和商界領袖 鼓勵企業到美國投資。

白宮國家經濟委員會主任柯恩(Gary Cohn)表示，特朗普將在講話中鼓勵全球企業到美國投資，享受特朗普減稅政策的好處。

柯恩稱，特朗普還將強調其“美國優先”政策，並向美國盟友尋求更加互惠的貿易政策。特朗普認為現有的那些國際貿易協定對美國不利。

“總統將繼續提倡公平的經濟競爭，並將表明如果不按規則追究各國的責任，就不可能有自由開放的貿易。”柯恩對記者稱。

特朗普將是20年來出席達沃斯論壇的首位美國總統，這讓他有機會與“全球主義者”菁英打交道。特朗普在2016年總統選戰時曾猛烈抨擊這類人士。

除會晤全球領導人，特朗普周四還將主持小型晚宴招待歐洲企業高層。

美國國家安全顧問麥克馬斯特(H.R. McMaster)稱，特朗普將與英國首相特雷莎·梅會面，討論朝鮮、敘利亞內戰和伊朗核協議問題。

特朗普上任一年以來，和特雷莎·梅的關系經歷波折，包括英國不滿美國泄漏曼徹斯特5月爆炸案的自殺炸彈客姓名。

而特朗普與內塔尼亞胡的會面，將是特朗普宣布承認耶路撒冷為以色列首都以來的首次會面。

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