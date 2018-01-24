為提升獲利與現金流，家樂福新執行長邦帕爾將加速擴張電商領域

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，六個月內兩度發出獲利預警的歐洲傳統零售巨擘家樂福為救亡圖存，新任執行長邦帕爾 (Alexandre Bompard) 週二承諾縮減成本，加大電商領域投資，以應對來自亞馬遜的競爭，並向中國投資人開放家樂福中國的資本，這是在中國這個全球第二大零售市場擴張計畫的部分內容。自 7 月起擔任家樂福執行長的邦帕爾面臨著在其核心法國市場提振業務的挑戰。家樂福在法國的市場一直在被未上市競爭對手 Leclerc 蠶食。



他也希望提高獲利能力和現金流，並加速公司向電商領域的擴張。家樂福在電商方面的投資有些落後。



家樂福在 2022 年前將投資 28 億歐元以加速網上銷售，同時在 2020 年實現每年削減 20 億歐元成本。家樂福是歐洲最大的零售商，全球範圍內則是僅次於沃爾瑪的第二大零售商。



家樂福是法國民間最大的雇主；公司表示，將向法國總部 2,400 名雇員提供自願離職計畫。公司上週宣布，由於銷售疲弱，2017 年營業利潤可能衰退 15%，這是六個月內發出的第二次獲利預警。受此影響，邦帕爾宣布上述計畫。



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