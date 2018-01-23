天彩控股(03882-HK)變更全球發售所得款項用途

天彩控股(03882-HK)周二晚間公布，公司擬變更日期為2015年6月19日的招股章程未動用所得款項淨額用途，以擴闊公司的增長機遇。

因此，于2018年1月23日，董事會已決議變更未動用所得款項淨額用途，并建議動用未動用所得款項淨額約1.593億港元用作公司有關發展及推廣自主品牌的市場推廣開支;有關開發新産品及增聘工程師的研發開支;及采購原材料。

公告稱，董事會有意及設法購置生産設施以取代深圳黃田的現有生産中心。然而，公司尚未物色到位處優越位置及價格相宜的生産設施。于2018年1月，公司決定租用位于深圳沙井的新生産設施。該新生産設施為距離黃田廠房15公里的工業用地，總建築面積約為2.3萬平方米。集團計劃于2018年上半年將黃田廠房的現有生産中心遷移至深圳沙井的新生産設施。

董事會已決議重新分配未動用所得款項淨額，用作公司有關發展及推廣自主品牌的市場推廣開支;有關開發新産品及增聘工程師的研發開支;及采購原材料。董事會已考慮變更所得款項用途對集團業務的影響，認為重新分配符合集團目前的需要，并將讓集團得以更有效調配其財務資源及鞏固集團的未來發展。

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