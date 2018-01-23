【大行報告】摩通料大悅城(00207-HK)1-2個月内實現重組 評級增持

摩根大通發表研究報告指，大悅城地産(00207-HK)早前公布，控股股東中糧集團旗下中糧地産(000031-CN)，正探索自中糧集團收購公司控股權益的可能性，預期若重組完成，大悅城將成為中糧地産子公司，中糧集團將繼續為公司最終控股股東。

該行認為，根據中證監規定，重組停牌時間不應超過六個月，而今年1月24日將是中糧地産的最後期限。不過，由萬科和保利等同業的經驗而言，摩通相信期限會獲豁免，而且重組或會在一至兩個月内實現。該行重申大悅城「增持」評級，目标價2元。

摩通表示，兩個月前當保利集團進行重組，付予保利置業(00119-HK)的作價，較其最後收市價有11%至13%的溢價，而保利置業在重組過後股價再上升了33%。該行相信，這將成為大悅城逐步重估，至靠近其賬面值每股2.1元的主要催化劑，因一旦A/H股配售獲批，中糧地産可以籌資方式將大悅城私有化，以組成一個住宅加商業的綜合企業，而國企作出售/購買的考慮亦最少需有一倍的市賬率。

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