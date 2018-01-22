【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

11231 創高，接下來？

多空兩樣情，雙向操作看法不變！

【盤勢分析】

美股週五開始震盪，收完盤後又傳出美政府關門事件！台股早盤受消息影響先震盪，後因台積電再度發威又是拉尾盤大漲，主因【龍捲風操盤術】加權指數日週月持續黃金交叉！但即便如此，卻不是所有股票全面上攻！上市櫃下跌家數高達８８９家，所以不斷強調行情沒有問題，個股需多空雙向的原因在此，準備步入 1 月底囉，有甚麼新的題材？該留意甚麼？相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 黃金交叉，故指數續漲 80.61 點！而加權週線：週 KD 還是黃金交叉持續開口放大 (週五確定)，多頭仍將持續，也因此多檔個股具備了波段多的行情！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利並不同步，故指數早盤陷入小區間，尾盤又是台積電 2308 台達電、2409 友達、3481 群創等權值股急拉助攻，指數收最高！個股方面：行情出現輪動格局，生技，矽晶圓、被動元件、LED 等多檔個股表現突出，出現健康輪漲格局

【後續作法】

台股漲 8 天跌 3 天，再漲 7 天再過高，完全符合費波南茲係數，今持續上攻！雖然指數來到 11231 點，但絕非可以隨便買隨便賺，這裡陷阱很多，操作宜多空雙向！

◎產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (+37 元收 479 元，再創歷史高點)，5483 中美晶 (+8.8 元，收 97.6 元，漲停版)，6182 合晶 (+4.85 收 53.6)、3532 台勝科 (+13 收 143)，這類族群今續強，可留意法人籌碼動向

◎【電動車概念股】：4739 康普、4721 美琪瑪、3552 同致、3003 健和興（+1.4）、2231 為升 (+2.5)、1536 和大、8349 恒燿、2421 建準 (+0.9)、6282 康舒、6235 華孚、3665 貿聯、5243 乙盛、3346 麗清！可留意 TESLA 走勢，中國新能源汽車免徵購置稅後續消息及華友鈷業股價，也可留意全球寒冬效應的題材

◎【生技】：1565 精華 (+12)、4174 浩鼎、4147 中裕、4162 智擎、4137 麗豐、4152 台微體、4728 雙美、4168 醣聯 (盤中再漲停）、8406 金可、1786 科妍、4107 邦特、4180 安成藥、4121 優盛、6492 生華科、4153 鈺偉、3164 景岳、4108 懷特、3176 基亞、4105 東洋，此族群仍在相對低檔可留意，但量能較少，可分段布局

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (低 382 收 415 盤中再創歷史高) 為指標，2456 奇力新(+3.3)、3068 美磊(+1.4)、3026 禾伸堂(+4.5)、3624 光頡(+1.4)、6155 鈞寶、5328 華容、6284 佳邦、2375 智寶、6127 九豪(+0.75)、2492 華新科(+5.5)、6207 雷科、6175 立敦(+1.8)、3236 千如、2472 立隆(盤中漲停)，此族群持續留意後續新的漲價消息！

◎網通：2345 智邦 (+5.5)、2332 友訊、3596 智易、3380 明泰 (+0.9)、4906 正文 (+1.35)、3025 星通 (+0.4)、5353 台林、2312 金寶、3169 亞信，此族群出現健康輪動，題材仍在，可持續留意

◎LED：2448 晶電 (+0.3 元收 54.8)、6168 宏齊 (+0.35)、3698 隆達 (+0.5)、3031 佰鴻、2340 光磊、3437 榮創 (+0.2)，震盪量縮仍可留意！

◎今日指數大漲個股表現【較弱勢】的個股有：6220 岳豐、3354 律勝、1909 榮成 2367 燿華 6220 達運 5392 應華 1727 中華化 3374 精材等個股，不宜跌破防守區，否則恐有再跌疑慮