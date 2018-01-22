【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電漲勢強勁 台股創高攻克11200

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 84 點至 11222 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 9.46 點，電子期逆價差擴至 - 0.4 點，金融期逆價差縮至 - 1.64 點。現貨部分，三大法人買超 21.99 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2626 口至 14181 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 7143 口至 42269 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 10633 口至 8842 口。

上週五美股一如預期再創歷史新高，雖然美國參議院未能通過臨時支出法案使政府將進入關門程序，但週一對各國股市影響不大，加權指數開高後震盪上攻，台積電領軍跳空開高終場以大漲 2.35% 作收，連三日漲幅超過 2% 並刷新歷史新高，電子類股指數漲幅高達 1.28%，加權指數尾盤再現拉尾走勢衝高，終場上漲 80.61 點至 11231.46 點，成交量能 1487.81 億，較前一日增加 117.31 億。技術面來看，日 K 連七紅且連六日創波段新高收實體中紅棒，11200 關卡也順利躍過，盤勢仍由多方掌握兵符，不過日 KD 指標持續高檔鈍化，且短線指數過高但多項技術指標並未過高，仍須留意創高後技術面過熱的修正壓力，短線須注意追高風險。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11400 點，賣權集中在 10900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11300 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.63 升至 1.74，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.07% 升至 9.87%，賣權平均隱含波動率由 11.54% 升至 12.41%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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