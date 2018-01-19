【永豐期貨】台指選擇權盤後－外資連五買 台股多頭續攻再創高點



◆期貨走勢

台指期週五上漲 80 點至 11138 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 12.85 點，電子期逆價差擴至 - 0.15 點，金融期逆價差擴至 - 2.05 點。現貨部分，三大法人買超 86.42 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1348 口至 16807 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 746 口至 49412 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 774 口至 19475 口。

週四美股三大指數漲多拉回但費半續創歷史新高，且台積電法說報喜 ADR 上漲 3.34%，加權指數早盤跳空開高後再創 28 年新高，台積電開高走高收盤大漲 7 元續創歷史新高，連續二日帶領台股大漲創高，加上鴻海同步反彈突破頸線反壓，電子指數大漲逾 1% 帶動台股第二天亞洲獨強，但金融傳產翻黑一度拖累指數漲幅收斂，所幸尾盤大單敲進電子權值股拉升指數，終場加權指數上漲 79.28 點至 11150.85 點，成交量能 1340.8 億，較前一日減少 180 億。技術面來看，週五日 K 連六紅且連五日創下波段新高，但波段起漲以來已出現竭盡缺口，且短線指數過高但多項技術指標並未過高，雖國際股市持續創高有利多方續攻，但需留意指數創高後可能面臨技術面過熱修正之壓力，操作上仍不宜過度追高。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11300 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.57 升至 1.63，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.15% 降至 9.07%，賣權平均隱含波動率由 11.46% 升至 11.54%，買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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