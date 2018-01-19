【日盛投顧】盤後分析－台股高檔盤堅



◆盤勢分析

1.2330 台積電法說會報喜，2317 鴻海助陣，週五台股開高震盪，最高點 11,150 點再創新高，最低點 10,095 點守穩在 5 日線（11,034 點）及 10 日線（10,953 點）之上，終場指數上漲 79.28 點，漲幅 0.72%，收在 11,150.85 點，成交金額為 1,338.81 億元，小於 5 日均量（1,389 億元）但大於 20 日均量（1,239 億元）。三大法人合計買超 86.48 億元：外資買超 86.17 億元、投信賣超 7.04 億元、自營商買超 7.35 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：成交量是否大於 20 日均量仍為檢驗多頭延續力道的重要量尺。

（2）均線：均線多頭排列，支撐為 5 日線至 10 日線，壓力為 11,200-11,250 點。

（3）技術指標：指標背離，9 日 K 值（93）及 5 日 RSI（90）位處超買區，短線偏多但需提防拉回。

3. 選股方向可留意半導體、PCB、3D 感測、電競、網通、工業 4.0、原物料、生技、內需、金融等。

◆電子主帥半導體 非電主流金融、原物料、生技、內需

1. 半導體：2330 台積電為台灣半導體領航的舵手，3289 宜特、3587 閎康、3583 辛耘、3680 家登、5536 聖暉、6196 帆宣等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6147 頎邦結盟陸廠，3264 欣銓攻工控及車用。IC 設計為元月做夢行情常勝軍，指標有 2454 聯發科、3227 原相、2401 凌陽、4947 昂寶 - KY、3443 創意、3661 世芯 - KY、2436 偉詮電、2458 義隆、4952 凌通、3035 智原、3041 揚智、6435 大中、8261 富鼎、6411 晶焱、3034 聯詠等，通路商 2359 所羅門近期搭上 AI 列車。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。

2. 被動元件：漲價及缺貨題材加持，資金輪動，龍頭的 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂等到二、三線的 6127 九豪、3537 堡達、2478 大毅、3624 光頡、6173 信昌電、6449 鈺邦、3090 日電貿、2481 強茂等輪番上陣。

3. 工業 4.0：受惠中國及美國拼智慧製造，2049 上銀、8374 羅昇 1590 亞德客 - KY、1597 直得、6414 樺漢、3413 京鼎、2464 盟立、6188 廣明等為指標。

4. 電競：近幾年需求穩健成長，相關公司有 2376 技嘉、2377 微星、2353 宏碁、2357 華碩、3540 躍越、6150 撼訊等。

5. 網通：物聯網世代來臨，5388 中磊、6285 啟碁、3380 明泰、4906 正文、3596 智易、2345 智邦、2314 台揚等將搶食網通新商機的大餅。

6. 面板：3481 群創、2409 友達技術升級，往 8K、OLED、miniLED TV 等下世代電視邁進。

7. 原物料：美國基礎建設 2018 年有機會帶動原物料需求增溫，銅 2009 第一銅、1605 華新、塑化 1326 台化、1305 華夏、1312 國喬、1310 台苯、1309 台達化、1723 中碳、橡膠 2104 中橡、造紙 1909 榮成、1907 永豐餘、水泥 1101 台泥、1102 亞泥、1103 嘉泥、鋼鐵 2014 中鴻、2027 大成鋼、2031 新光鋼、2023 燁輝、9958 世紀鋼、2038 海光、2013 中鋼構、8415 大國鋼、2025 千興、紡織 1444 力麗、1447 力鵬等為台股近期熱門族群及個股。

8. 生技：長期將受惠銀髮商機及全球健保改革，相關個股包括新藥 4147 中裕、4174 浩鼎、4162 智擎、6497 亞獅康 - KY、學名藥 4105 東洋、醫材 4129 聯合、4107 邦特、4153 鈺緯、保健食品 8436 大江、8279 生展、3164 景岳、防疫 4142 國光生、6452 康友 - KY 等。

9. 兩岸內需：春節將至，大陸購物、餐飲、教育、影視、童裝、自行車、鞋類等市場成長快速，相關公司有 2915 潤泰全、2723 美食 - KY、8437 大地 - KY、8446 華研、4803VHQ-KY、2929 淘帝 - KY、8933 愛地雅、8404 百和興業 - KY、9938 百和等，台灣市場受惠股包括觀光 2731 雄獅、購物 8044 網家等。

10. 金融：美國加速升息循環，金融族群受惠，週四佔大盤成交比重大於 5%，指標可觀察 2823 中壽、2881 富邦金、2882 國泰金 2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

