澳、日同意簽11國協定取代TPP

路透社報導，澳洲總理滕博爾 (Malcolm Turnbull) 週四表示，澳洲與日本承諾最晚於 3 月簽署一份亞太貿易協議，目前該地區國家準備締結一份新協議，取代「瀕死」的跨太平洋夥伴關係協定 (TPP)。去年 11 月於越南舉行的亞太經合組織(APEC) 會議上，11 個與會國商議繼續推動 TPP 協議。先前美國總統川普在 2017 年初宣佈，為保護國內就業，美國決定退出該協議。



包括日本、澳洲和加拿大在內等 11 個國家已經就部分核心問題達成共識，決定在沒有美國參與的情況下繼續推進此事。但加拿大等國家要求採取措施，確保協議能夠保護就業，而這仍然是會談中的僵持議題。



滕伯爾表示：「我們非常希望所有 11 個國家都能從一開始就加入，但我們的重點放在和那些做好準備的國家一起，讓新的 TPP 協議盡快生效。」



下週各國將在東京開會，希望消除障礙以達成協議。此協議現已更名為跨太平洋夥伴關係全面及進步協定 (CPTPP)。



滕伯爾還補充說道，協議也將保留美國最終參與的可能性。他表示：「我們還特別安排使美國能夠加入，也鼓勵他們加入。」



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