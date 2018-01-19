蔣萬安：2018不選市長 吳敦義已知

國民黨臺北市長候選人提名，已經有前立委丁守中、行政院前發言人鄭麗文等人表態參選。呼聲很高的立委蔣萬安，今天（19 號）上午主動告知媒體，明確表態他將繼續留在立法院擔任立委，不會參選二零一八年的台北市長選舉，黨主席吳敦義也已經知道他的態度。（戎華儀報導）

臺北市長提名初選，在國民黨內各路人馬都把立委蔣萬安當做假想敵，蔣萬安也使終沒有表態，19 號終於明確表示，他不會參加 2018 臺北市長選舉，所以也不存在被徵召的問題，只要獲得黨內初選提名的候選人，他都會全力支持，黨主席吳敦義也很清楚他的態度。

蔣萬安：『對於最近外界一直關注我，是否參選臺北市長的這件事情，有很多的揣測，我想很清楚的一次跟大家做個說明。我一直以來都沒有說過我要參選，我會繼續留在立法院打拚，也就是說，我不會參加 2018 臺北市長的選舉。』

對於決定不選最主要的原因，蔣萬安表示，他在立法院擔任委員會召委和黨團幹部，勞基法的修法讓他有很深的體悟，雖然最後還是敵不過執政黨的碾壓，但扮演強力抗衡的角色，讓外界更關注勞基法的修法和底層與年輕勞工的處境，因此他要繼續在立法院扮演監督抗衡的力量，持續關注食安、空汙、能源、勞工權益等重要法案。

（圖：戎華儀攝）