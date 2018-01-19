人民幣中間價19日報6.4169 升值232點 再創逾2年新高

新浪外匯訊 1 月 19 日，人民幣兌美元中間價報 6.4169，較上一交易日中間價大幅升值 232 個基點，升值至 2015 年 12 月 9 日以來最高。

隔夜市場，美元再度走軟，週四（1 月 18 日）美國政府停擺危機再度升溫。

市場人士指出，美元波動仍是短期人民幣匯率波動的主要來源，而隨著人民幣不斷收復 2014 年以來調整的失地，市場主體持匯意願下降、結匯意願增強，在美元維持相對弱勢情況，近期人民幣匯率料易升難貶。



經濟企穩支撐人民幣匯率走強

昨日，國家統計局公佈了一系列重磅經濟數據。同日，外匯局公佈了 2017 年結售匯收支數據。

據統計局公佈，2017 年我國 GDP 總量為 827122 億元，首次邁過 80 萬億元的門檻，同比增長 6.9%，實現了七年來首次提速，預期為增長 6.8%，2016 年為增長 6.7% 。

市場人士認為，2017 年以來我國經濟穩中向好，復甦穩定性增強，經濟結構優化、經濟效益和企業盈利持續改善，同時部分領域潛在風險受到管控，這些都為穩定人民幣匯率提供了基礎性、根本性的條件。與此同時，美元指數 (90.5152, -0.0171, -0.02%) 出現較明顯回落，非美貨幣普遍對美元有所升值，為人民幣匯率趨穩走強提供了較好的外部環境。

這一點也得到外匯收支數據的印證。據外匯局公佈，2017 年 12 月銀行結售匯順差 395 億元人民幣，等值 60 億美元；2017 年全年銀行結售匯累計逆差 7648 億元人民幣，等值 1116 億美元。

外管局相關人士表示，2017 年我國跨境資金流動逐步趨向基本平衡，2018 年仍將保持總體穩定。當前我國經濟保持平穩較快增長，總供需更加平衡，內生增長動力增強，這都會繼續支持人民幣在全球貨幣體系中保持穩定地位。同時世界經濟復甦和主要經濟體貨幣政策正常化還是有一定不確定性，未來人民幣匯率雙向波動將成為常態。