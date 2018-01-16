【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6290 良維、3035 智原、3443 創意攜手創新高囉。)

大盤維持強勢格局，今天再度發動攻擊，終場上漲 29 點，以 10986 點坐收，量能為 1307 億元，離 11000 點只有 14 點的距離。

重點持股報告。

(1710 東聯、1902 台紙) 續抱。

(6213 聯茂、4991 環宇) 股價蓄勢待發，續抱。

(6591 動力) 今天稍微回檔，但還在系統之內，所以操作不用多猜，續抱即可。

(6257 矽格) 股價一路攻擊上漲，表現得都相當不錯，感謝。

(6290 良維) 今天又再創波段新高囉。受惠蘋果智慧音箱，良維主要提供 HOMEPOD 電源線，未來營收可望持續增加。

(3035 智原) 股價創新高且幾乎收最高。謝啦，我們好股一檔接一檔，獲利也是ㄧ檔接一檔。

(3443 創意) 今天大漲 12 塊錢，一張就能獲利 1.2 萬。創意 12 月營收 12.34 億元，年增 7.72%，主要受惠 AI 和比特避未來發展，營收持續看漲。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、4991 環宇、6213 聯茂、6290 良維、6257 矽格、1902 台紙、6591 動力 - KY、3035 智原、3443 創意。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)