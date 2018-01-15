【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

股王一日行情！？

多空兩樣情，雙向操作看法不變！

【盤勢分析】

美股週五真狂，震盪一下持續大漲，台股出現開高走高，指數強勢過高！波段強勢股 9958 世紀鋼連跌停兩天，6220 岳豐反彈後破低，2448 晶電延續週五強勢，沒人要的生技多檔漲停 (以 4174 浩鼎為首)！？多空很亂嗎？其實只要定義正確 (多空雙向)，行情就不會迷失在指數裡！準備步入 1 月中囉，有甚麼新的題材？該留意甚麼？相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日行情果如預期日 KD 出現黃金交叉，指數上漲 72.35 點！而加權週線：週 KD 還是黃金交持續開口放大，代表多頭持續，並且有多檔個股具備了波段多的行情！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數開高走高！個股方面：行情出現輪動格局，生技、LED，今出現大漲，甚至噴出，矽晶圓、被動元件，震盪壓回持續可以留意

【後續作法】

美股急行軍，台股漲 8 天跌 3 天，週五反轉，今持續上攻？！雖然指數站穩 10950，但面臨 11000，卻有心理關卡，而在上漲的過程也出現背離，及個股的瑕疵 (詳細情形可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】，這裡陷阱很多，操作宜多空雙向！

◎產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (小跌 1 元收 432 元)，5483 中美晶 (+1.9 元，收 81.9 元)，6182 合晶 (+1.1 收 47)、3532 台勝科 (平盤)，這類族群震盪很正常，壓回量縮隨時留意，或可注意突破點，隨時有機會再創新高！

◎【電動車概念股】：4739 康普、4721 美琪瑪、3552 同致 (+3.5)、3003 健和興、3484 崧騰、1536 和大、4551 智伸科、1524 耿鼎、6282 康舒、6235 華孚、3665 貿聯、5243 乙盛、3346 麗清！可留意 TESLA 走勢，中國新能源汽車免徵購置稅後續消息及華友鈷業股價，也可留意全球寒冬效應的題材

◎【生技】：1565 精華、4174 浩鼎 (+16.5 漲停收 185.5)、4147 中裕 (+10 收 200)、4162 智擎 (+4.5)、4137 麗豐、4190 佐登 (+2.1)、8279 生展 (+7)、4728 雙美、4743 合一 (+1.25)、8406 金可、1786 科妍、4107 邦特 (+4.6)、4180 安成藥、4121 優盛 (漲停)、6492 生華科 (漲停)、4153 鈺偉 (漲停)、3164 景岳 (漲停)、4108 懷特、3176 基亞 (大漲)，此族群仍在相對低檔可留意，但量能較少，可分段布局

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (-21) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡(+1.55)、6155 鈞寶、5328 華容、6284 佳邦、2375 智寶(+0.55)、6127 九豪、2492 華新科、6207 雷科、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆，此族群持續留意後續新的漲價消息！

◎網通：2345 智邦、2332 友訊、3596 智易、3380 明泰、4906 正文、3025 星通、5353 台林 (+0.55)、2312 金寶、3169 亞信 (+0.2)，此族群出現健康輪動，題材仍在，可持續留意

◎LED：2448 晶電 (再度大漲 4.6)、6168 宏齊 (+0.25)、3698 隆達 (+0.6)、3031 佰鴻 (+0.15)、2340 光磊 (+1.05)、3437 榮創 (+0.75)，留意下週漲勢延續性，今週五的法人進出！

◎今日指數大漲個股表現【較弱勢】的個股有：3362 先進光、5014 建錩、6220 岳豐、9958 世紀鋼、2013 中鋼構等個股，不宜跌破防守區，否則恐有再跌疑慮