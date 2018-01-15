【港股收評】連升之勢告終 惟無需過份驚慌

投資者今日又再經歷一個意想不到的市況。本來今早大市高開290點，在午後升幅擴大至逾300點，便相信今日大市肯定可以延續連日升勢，創下15日連升紀錄。可是大市竟然在距離收市前不足一小時，走勢出現戲劇化轉變，不單止將逾300點升幅一筆勾銷外，更曾倒跌逾百點，最終無法收復失地，連升紀錄定格於14日。連升14日此紀錄是否後無來者？今日作出任何釗測皆是不負責任，在上周五之前，有幾多日可以預測到大市連升14個交易日？同時近期市況處於強勢，今日大市一跌，就當作為大市已累積連日升勢後的市況調整，暫時無需過份憂慮。同時仍相信大市在本周內仍有機會創下歷來新高。

恆生指數收市報31338點，跌74點；國企指數收市報12470點，升1點，成交額增至1685.7億元。

為何大市明明在下午3時前仍處於升市，竟然在下午3時過後突然掉頭向下？實在想不到有關理由，因為市場上多為利好消息，包括人民幣兌美元為2015年中以來，在岸價首次升至6.42水平。每當人民幣兌美元升值，自然有利中資股，因為用港元買入在內地持有資產的中資股，不就等同於以折讓價買入有關資產？只要人民幣持有升值，投資者對持有較多人民幣資產的H股入市意欲便會增加。

另一方面，每當人民幣轉強時，內地投資者來港買入資產意欲會增加，因為對內地投資者而言，折算成人民幣時，在香港流通的資產便有折讓。所以從此角度，今日香港市況應是有利條件更多。

為何在下午3時後市況會突然逆轉？回顧下午3時前後，市場上確無太大負面消息，除了雅加達交易所發生意外。難道是因為投資者不知就裡，同時眼見大市已累積了相當升幅，所以伺機先利沽貨離場？若市場上並無太多負面消息，只要外圍市況回穩，相信大市明日可以重拾升勢，對於市況投資者目前無需要過份憂慮。

今日跌幅最大的股份分別為資源股﹑內房股及手機設備股。內房股下跌，有意見認為是投資者擔心內房股會掀起新一輪集資潮。可是上市公司若為業務發展在市場上集資屬無可厚非，若因為對集資憂慮先行沽貨離場，又會否過份敏感？更何況上市公司有多個集資渠道，包括發債及向銀行尋求銀團貸款，所以不應單被集資此消息擊倒。

手機設備股表現實在太令介意外。今早相關股份仍可以錄得升幅，主要是受惠於丘鈦科技(01478-HK)的盈喜，可是此盈喜的效力實在太短暫，相關股份普遍向下，舜宇光學(02382-HK)跌幅更逾3%。看來投資者不宜太急於入市。

金融股今日表現不俗，匯豐控股(00005-HK)及中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股均高收，兩者在短期內應可以看高一線。

2018年1月15日下午5時6分

文﹕張偉倫

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