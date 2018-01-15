港股早段曾破31700點 銀行科技股領漲

港股今早再度高開，並且曾升穿31700點，恆生指數最新報31671點，升259點；國企指數最新報12556點，升87點。

銀行股今早表現，匯豐控股(00005-HK)最新報84.65元，升1.1%，恆生銀行(00011-HK)最新報190.5元，升0.7%，東亞銀行(00023-HK)最新報33.85元，跌0.3%，中銀香港(02388-HK)最新報41元，升0.7%。

科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報446.2元，升0.9%，閱文集團(00772-HK)最新報86.75元，升0.8%，眾安在線(06060-HK)最新報74.55元，升0.3%，雷蛇(01337-HK)最新報3.94元，升0.8%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報87.65元，升1.4%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報25.2元，升1.2%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報38元，升1.3%。

地產股方面，恆基地產(00012-HK)最新報52.6元，升0.2%，新鴻基地產(00016-HK)最新報133.4元，升0.3%，長實集團(01113-HK)最新報73.45元，升0.4%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)