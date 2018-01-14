財政司司長陳茂波談國家改革開放四十年(上篇)

今年2018年是國家推行改革開放的四十週年。驀然回首，國家的經濟和社會發展在這四十年，發生了翻天覆地的變化，並自2010年成為全球第二大經濟體，這段發展史在中國，以至全世界，都是一件大事。新年伊始，值得趁此機會，回顧一下國家所走過的這段不平凡的改革開放道路，如何寫下輝煌的一頁，取得驕人的經濟成就，而香港又如何從中助力，並乘勢轉型，從中得益；尤其重要的是要借鑑過去，立足現在，展望未來，作出部署。

單從以下經濟數字，我們就可略窺中國經濟增長在過去四十年間，是多麼驚人：

一）內地的國內生產總值(GDP)自1978年改革開放以後，出現爆炸性的高速增長，到2017年已經超過80萬億人民幣(約12萬億美元，佔全球GDP的15%)，過去39年來，每年平均增長約9.5%，過去五年內地增長對世界經濟貢獻一直超逾30%，成為全球經濟的重要推動器；

二）自改革開放以來，進出口貿易總額猛增178倍，今年世界貿易復蘇強勁，內地很大機會再次躍升為世界最大貿易經濟體；

三）城鎮化比率拾級而上(由18%上升至57%)，人民生活水平明顯得到提高。人均生產總值從1978年只有約200美元上升至現時超過8,000美元；農村貧困率亦由改革開放初期的97.5%，銳減至最近的4.5%；

四）外匯儲備達3.1萬億美元。

可以說，跟四十年前相比，今天內地已經不可同日而語，經濟及金融政策有甚麼變化，對全球股市、債市以至商品市場都有舉足輕重的影響。

而香港在過去四十年，一直以自己所長服務國家所需，為改革開放出力，並從中得益，也乘勢轉型，由七、八十年代的製造業中心，發展成為今日的國際大都會，國際金融、貿易和航運中心。香港的人均生產總值由約3,900美元，顯著增加到約44,000美元，增長超過10倍。簡單概述，內地和香港在這四十年的發展可大致分以下幾個重要階段：

一）1978年，內地由農村改革開始，到啟動國企改革，帶動經濟工業化；四個經濟特區的成立，把資金、管理經驗引進來，是內地對外開放的重要里程碑；而自1984年起相繼開放有地理優勢的沿海城市，並進以推展到長三角、珠三角等經濟開放區。制度的改革和創新，成功吸引大量外資到內地，大大推動了內地的經濟轉型和增長。

在改革開放初期，首批的外資便是香港企業。當時香港的企業家窺準時機，第一時間帶著資金、技術和國際聯繫到來，並把製造業北移，從只有一河之隔的深圳開始，到東莞、廣州等地區邁進。華南地區的生產規模快速擴大，並迅速擴展至全國。自改革開放以來，香港一直是內地最大的直接投資者，是把外資引進內地的橋頭堡。

二）九十年代開始，改革開放進一步深化，市場設施建設加強鞏固，吸引更多港商投資內地，亦加速了香港製造業的式微。1990至2000年這十年間，香港製造業的比重由近六分之一跌至只有百分之五。香港製造業人口亦從七、八十年代高峰期的大約每兩名打工仔就有一名是製造業工人，而持續大幅下降。但內地製造業起飛，生產規模快速擴大，也同時為香港不同服務業帶來龐大需求。乘著內地改革開放的機遇，香港順勢轉型至服務業為主的經濟體，貿易、物流、金融、專業服務在整個九十年代都大幅增長。香港經濟以服務業為主 (佔GDP 達92%)已是人所共知。

三）中國於2001年加入世界貿易組織，是內地經濟和全球經濟進一步接軌另一個的重要里程碑。那個時期，全球化是世界經濟的大趨勢，內地也從改革開放早期的「引進來」，慢慢走向世界，並制訂出「走出去」戰略，鼓勵企業直接海外投資，進行IPO上市融資，「做大做強」，提升國際競爭力並建立「中國品牌」。這段期間香港的角色不但沒有因全球化引發的「去中間化」而被淡化，還實現了另一次轉型。

事實上，香港這個階段的轉型，正正突顯了我們如何以自身獨特之所長，協助國家進行在金融上與國際逐步接軌的大策略。由於篇幅所限，容我留待下周再跟大家詳談。

財政司司長陳茂波網誌 2018年1月14日

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)