【港股早評】外圍市又創新高 港股可準備14連升？

美國股市又再創新高，至於何時見頂，實在是無法預測，道瓊斯指數見26000點是有可能，甚至27000點均有可能。還是這一句，派對還未完，投資者無需過份急於收拾行裝，當然要預備隨時派對的音樂會停下來，所以慢慢地離開舞池，聽聽音樂，好好品嚐一至兩杯美酒吧。即投資者可以繼續持貨，若見已有一定利潤，可以先行沽一點貨轉持現金也無妨，甚至將套現後的資金用以買賣輪證短炒也無不可。總之小心控制注碼，當然亦要小心風險，絕不可以讓勝利衝昏頭腦，屆時有可能得不償失。

無疑目前大市勢盛，昨日竟然可以倒升收市，創大市創下13連升這新紀錄。今日會否再創連升紀錄？按外圍市況參考，今日大市再高收機會應高於一半，除非內地股市突然出現大跌。可是目前不論外圍或是內地，觸發股市大市出現大跌的元素仍未出現，所以投資者目前可以抱持審慎態度，而無需對後市抱持太大戒心。

在最近兩個交易日，匯豐控股(00005-HK)均有理論表現，其實昨日不論是內銀股或是本地銀行股股價均有理想表現，在美國掛牌的金融機構亦高收，所以今日銀行股延續升勢亦不足為奇。由於銀行股乃是大市的重要構成部份，只要銀行股有較佳表現，大市再次高收機會不少。

在昨日的文章已指出，騰訊控股(00700-HK)氣勢不及匯控，更錄得逾2%跌幅，惟騰訊ADR造價回復強勢，相信今日騰訊亦有較理想表現，重上430元相信並無難度，但是可否回升至440元則屬未知數。至於投資者是可否利窩輪及牛熊證來炒作，可以但要小心風險。

能源股相信仍是投資者入市主題之一。三大油股今日應有不俗表現，而油田服務股是否可以延續跑贏油股之勢，相信可能性不少，畢竟此類股份更加對油走勢更敏感，惟投資者若將資金投放在油田服務股時要更加小心及審慎，因為此類股份會更加反覆。

此外環保股近期並非時常成為投資者焦點，惟相關行業應是未來主要發展行業之一，請多加留意。

2018年1月12日上午9時7分

文﹕張偉倫

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