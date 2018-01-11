【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

偷拉尾盤，守 10800？

別太執著指數！多空兩樣情，雙向操作看法不變！

【盤勢分析】

美股週三震盪加劇，費半壓回較深，台股加權開小高後隨即在台積電下跌下，指數一度再跌 60 點 (10770)！下跌家數達 908 家，指數回檔第 2 天後！有些個股卻開始出現跌深反彈，可留意未來的持續性！很多人會看不懂！？其實只要定義正確 (多空雙向)，行情就不會迷失在指數裡！準備步入 1 月中囉，有甚麼新的題材？該留意甚麼？相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日雖然出現拉尾盤，但日 KD 仍還是死亡交叉 (多頭要加油)！而加權週線：週 KD 還是黃金交叉且開口放大 (明天確認)，代表多頭還有機會，個股將出現輪動

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，故指數盤中再破低！個股方面：行情出現輪動格局，生技、矽晶圓、被動元件、網通震盪仍可留意！而作頭個股及沒本質的電子股可等反彈後佈建空單 (除了手機產業外，去年炒作題材，而基本面沒跟上籌碼鬆動個股，都可逢高空)！

【後續作法】

美股震盪，台股漲 8 天跌 3 天，還會再跌嗎？！雖然指數尾盤偷拉，留下影線，但卻並非所有個股都有支撐，很多個股是短暫的反彈，漲了之後還會再大跌 (因為滿足點還未到)，搶反彈手腳宜快，陷阱很多！

產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (拉尾盤上漲 14.5 元收 431.5 元)，5483 中美晶 (+0.1 元，收 79.1 元)，6182 合晶 (+0.35 收 46.2)、3532 台勝科 (平盤)，這類族群震盪很正常，壓回量縮隨時留意，或可注意突破點，隨時有機會再創新高！

【電動車概念股】：4739 康普 (+1 收 113)、4721 美琪瑪 (+3 收 106)、3552 同致、3003 健和興、3484 崧騰、1536 和大 (低 129 收 130.5)、4551 智伸科 (+4.5)、1524 耿鼎、6282 康舒、6235 華孚、3665 貿聯、5243 乙盛、3346 麗清！可留意 TESLA 走勢，中國新能源汽車免徵購置稅後續消息及華友鈷業股價，也可留意全球寒冬效應的題材

【生技】：4174 浩鼎、4147 中裕、4162 智擎、4137 麗豐、8279 生展、4728 雙美、4743 合一、8406 金可、1786 科妍、4107 邦特、4180 安成藥，此族群仍在相對低檔可留意，但量能較少，可分段布局

【被動元件】：以 2327 國巨 (今高 405 收 386.5) 為指標，2456 奇力新(今低 100.5)、3068 美磊、3026 禾伸堂(+10.5 收 130)、3624 光頡(+1.5)6155 鈞寶、5328 華容、6284 佳邦、2375 智寶、6127 九豪(盤中漲停)、2492 華新科(低 101.5 收 102.5)、6207 雷科、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆(低 60.5 收 61)，此族群今因利多題才開高走低居多，可留意法人進出急後續相關報導！

網通：2345 智邦、2332 友訊、3596 智易、3380 明泰、4906 正文 (+0.45)、3025 星通、5353 台林 (+6.78%)、2312 金寶、3169 亞信，此族群出現健康輪動，題材仍在，可持續留意

今日指數拉尾盤個股表現【較弱勢】的個股有：5457 宣德、6220 岳豐、3162 精確、3441 聯一光、5474 聰泰、3533 嘉澤、3059 華晶科，這些個股明日須迅速彈升，否則會較不利後勢！