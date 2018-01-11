廷鑫12月業績彈跳創高 盤中股價攻上漲停

鋁合金業者廷鑫 (2358)12 月營收彈跳，達 5.02 億元，較上月大增 91%，年增率達 78.7%，創下新高紀錄，帶動週四(11 日) 股價衝上漲停板 26.15 元價位。

廷鑫 2012 年入主監視器廠美格科技，將其鋁錠、鋁合金棒產品線導入，2013 年到 2016 年每股虧損分別為 1.54 元、0.43 元、2.25 元以及 3.11 元，去年轉盈，前三季 EPS 達 0.53 元，帶動股價去年 6 月份開始自 15 元附近價位兩波段上漲，11 月底最高達 29 元價位，漲幅近倍。



不過，根據財報，因長年虧損，截至去年第三季底，該公司每股淨值僅剩 7.43 元，現金與約當現金僅 100 萬元，短期投資金額約 0.62 億元，短期借款 2.84 億元，一年內到期長債 1.7 億元，流動比率雖有 128%，但速動比率僅 16%，負債比 77.53%，財務體質並不理想。



惟根據該公司應主管機關要求，在 12/29 所公告之最新的合併高流動資產、短期借款等財務資訊中，揭露其現金及約當現金增加至 1.55 億元，短期借款有 2.57 億元，一年到期長債 2 千萬元。至截稿為止，針對 12 月業績大增的原因，尚未取得公司方面說法，而第四季業績推升到 9.57 億元，季增 55%，年增 33.5%，亦創新高，累計全年 24.8 億元，年增 28%。



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