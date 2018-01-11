錯過這檔白菜水餃股只能捶心肝 如今它是新生代妖股

中國 2016 年新股申購新規實施以來，發行價低於 2 元人民幣的只有 4 個標的，因此貴州燃氣被視為白菜價的新股票，該股申購發行價 只有 2.22 元人民幣。如今它身價不凡，更被視為 2018 年新生代妖股。

騰訊證券今 (11) 日報導，貴州燃氣 (600903-CN) 自 2017 年 11 月 7 日上市以來，股價一路上揚。截至 1 月 10 日，在 44 個交易日裏，收獲了 24 個漲停板，股價大漲近 7 倍。時間點上，貴州燃氣上市之時，正是天然氣供需矛盾爆發之際。北方進入供暖季以後，多地出現了天然氣供不應求的局面，這導致天然氣相關產業鏈產品價格大漲。

貴州燃氣股價

報導指出，從 2017 年 11 月 7 日登陸資本市場，貴州燃氣從 2.65 元人民幣 / 股大漲至昨日的 22.08 元 人民幣 / 股，按照今 (11) 日創下的最高價 24.29 元人民幣計算，股價累計漲幅已經達到 816.60%。

公開資料顯示，貴州燃氣是貴州省最大的燃氣企業，主要從事城市燃氣運營業務，具體為貴州省天然氣支線管道、城市燃氣輸配系統、液化天然氣接收儲備供應站、加氣站及相關配套設施的建設、運營、服務安全管理，以及相應的工程設計、施工、維修。

據報導，貴州燃氣已在貴州省包括貴陽市、六盤水市、遵義市等 25 個特定區域及 1 個省外特定區域取得了管道燃氣特許經營權。公司已建設 3 條省內天然氣支線管道，總長約 260 公里。 業內人士指出，貴州燃氣在貴州省擁有高達 70% 的市場占有率，省內高速增長的天然氣需求量有望持續推動公司業績迅速發展。

據悉，貴州燃氣的募投項目為貴陽市城市燃氣管道改擴建項目。貴陽市城市燃氣管道改擴建項目建設周期為 3 年，投產第一年計劃新增年銷售收入 4152 萬人民幣，第二年天然氣達到 1.75 億 人民幣 ，第三年新增銷售收入 3.56 億 人民幣 。項目達產後，預計新增年銷售收入 6.7 億 人民幣 ，稅後內部收益率 22.34%，能夠顯著提高公司的盈利水平。

貴州燃氣 2017 年三季報顯示，報告期內，公司實現營業收入 19.18 億 人民幣 ，年增 17.59%；凈利潤為 1.02 億 人民幣 ，年增 92.9437%；每股收益為 0.15 元 人民幣 。

上海證券分析師冀麗俊表示，隨著貴州省城鎮化進度加快，貴州省總人口及城鎮人口不斷增加，城鎮人口占總人口的比重由 2011 年的 34.96% 增加到 2016 年的 44.15%。貴州省城鎮化速度的加快，擴大了用氣人口的基數，從而為貴州省城市燃氣行業提供巨大的潛在市場發展空間。