【異動股】Teamway獲一個要約 但從成交看不能付約

於本月2日起停牌的Teamway(01239-HK)(前稱金寶寶)公布，獲現有股東徐格非持有的Grand Luxe Limited，以每股現金要約0.05元提全購，與該股停牌前收市價相同。一個要約令Teamway今早股價十分搶眼球，該股盤前報0.059元，升0.009元，升18%。成交1000萬元，涉資59萬元。以此成交看，投資者真的不宜跟進。

目前Grand Luxe及其一致行動人士持有該公司4.28億股，相當於已發行股本約3.88%。要約價值為5.3億元，要約方將維持該公司上市地位及繼續經營其現有業務。

徐格非於上海天元裝飾設計工程有限公司擔任法人代表及執行董事，主要從事建築裝潢設計、建築裝修裝飾、商務諮詢、會展會務服務以及銷售建材等，亦為易投(中國)的唯一董事及股東。易投在香港市場主要從事貿易及投資業務。

資料顯示，據香港交易所(00388-HK)權益披露資料顯示，藝人趙薇及其丈夫黃有龍在2017年7月7日申報，於場外沽出金寶寶合共21億股，每股平均價0.067元，涉資1.4億元，持股量由原來之19%降至零。

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