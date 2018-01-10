27家樂視供應商致信甘薇賈躍民，或節前再赴北京討薪

1月9日晚，樂視移動的27家供應商聯名致信甘薇和賈躍民。他們迫切希望甘薇近日回京成立的債務處理小組，能夠迅速的解決其債務問題。

據界面新聞記者了解，這27家供應商均在去年7、8月相約來到北京樂視大廈討債。

“討債團”中的一名對外發言人告訴界面新聞，自去年8月至今，樂視並沒有向其歸還過任何一筆欠款。

在過去的這五個月中，一部分和他們有過接觸的樂視相關人員陸續辭職，而另一部分在職的樂視員工也遲遲不能徹底解決這一問題。

直到2017年最後一天，賈躍亭妻子甘薇回國，讓討債者重新看到的希望。

“我家裏人現在對討債已經麻木了，以往每年的利潤到現在什麽都沒了，今年的春節想必是過不好了。”一名討債者深夜在電話中向界面新聞記者透露。

在信的結尾，討債者再次呼籲希望甘薇和賈躍民可以解決債務問題。因為他們真的需要錢，這不僅是過年錢，還是救命錢。

化名“濤濤”的討債者告訴界面新聞記者，如果在近期沒有得到任何實質性答覆，他們準備在春節前再次趕赴北京，但並沒有透露如何討回欠款的方式。

在過去的一年，賈躍亭和他的樂視成為關註度最高的互聯網公司，屢次成為熱門話題。

就在幾天前，北京的寒冬中還有全國62家被欠款的樂視供貨商在等待樂視還款。這些供應商曾在去年進入樂視大廈、股東會議上討債引發關註。他們進京討債未果，一些供應商已舉步維艱，有些供應商已經宣告破產。

以下是供應商的公開信：

甘薇女士、賈躍民先生：

我們是樂視移動27家供應商，近日悉聞甘薇女士回京成立債務處理小組，著手解決樂視債務事宜。此舉甚感至深，並破除謠言，讓我們看到希望就在前方。

我們是最基層、最無助的討債者，我們從2016年11月份討債開始，至2017年，我們在樂視大廳守候了近200余天，至今多家公司狀況艱難，倒閉數家；幾乎每家公司都抵押房產，高息貸款，維持經營；幾乎每家都被供應商追賬堵門，行業口碑更是低谷，窘況不堪贅述，已嚴重影響各公司經營狀況，波及家庭！

年關將至，我們再次呼籲：請甘薇女士、賈躍民先生與我們27家供應商對話，誠信溝通、解決債務。

我們真的需要錢，過年錢、救命錢！

特此呼籲 盼覆

2018年1月

另附：27家供應商名單

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